Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İstanbul'un Geliri 140 Ülkenin Milli Gelirinden Fazla "

Binali Yıldırım: "İstanbul'un Geliri 140 Ülkenin Milli Gelirinden Fazla "

1 saat önce

- Güngören'de kanaat önderleriyle düzenlenen program AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Güngören'de kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda konuştu.

- Güngören'de kanaat önderleriyle düzenlenen program
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Güngören'de kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:02 Kaynak: AA

AK Parti, Güngören, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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