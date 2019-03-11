Binali Yıldırım: "İstanbul'un Geliri 140 Ülkenin Milli Gelirinden Fazla "
1 saat önce
- Güngören'de kanaat önderleriyle düzenlenen program AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Güngören'de kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda konuştu.
- Güngören'de kanaat önderleriyle düzenlenen program
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Güngören'de kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:02 Kaynak: AA
TRT Yine Çok Tartışılacak! İşte Partilere Ayırdıkları Yayın Süresi
Beykoz'daki Yalısı Nedeniyle Mahkemelik Olan Şarkıcı Ebru Gündeş Beraat Etti
Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz
Serin ve Yağışlı Hava Geliyor