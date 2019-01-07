Binali Yıldırım: "İstanbul'un Konularının, Dünya Şehrinin Konularının Güme Gitmesi Beni Çok Üzer....
15 dakika önce
Binali Yıldırım: "İstanbul'un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer. Bu bakımdan, kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım."
Binali Yıldırım
: " İstanbul
'un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer. Bu bakımdan, kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:02 Kaynak: AA
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