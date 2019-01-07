Binali Yıldırım: "İstanbul'un Yeni Vizyonu, Yeni Hizmet Dönemini de Bir Şekilde 'Endüstri 4.0'a...

Binali Yıldırım: "İstanbul'un yeni vizyonu, yeni hizmet dönemini de bir şekilde 'Endüstri 4.0'a benzer, 'İstanbul 4.0' olarak kabul edebiliriz. 'İstanbul 4.0'ın içinde neler var, bunları zaman içerisinde konuşacağız, değerlendireceğiz.

Binali Yıldırım: "İstanbul'un yeni vizyonu, yeni hizmet dönemini de bir şekilde 'Endüstri 4.0'a benzer, 'İstanbul 4.0' olarak kabul edebiliriz. 'İstanbul 4.0'ın içinde neler var, bunları zaman içerisinde konuşacağız, değerlendireceğiz."

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