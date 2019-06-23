Binali Yıldırım: "İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine (Ekrem İmamoğlu)...
1 saat önce
Binali Yıldırım: "İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine (Ekrem İmamoğlu) yardımcı olmaya gayret edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:22 Kaynak: AA
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