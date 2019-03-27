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Binali Yıldırım: İstanbullunun Hakkını, İstanbulluya Vereceğiz

1 saat önce

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Gaziosmanpaşa, Paşa Köşkü'nde düzenlenen 'Balkan Göçmenleri ile Buluşma' programına katıldı.

Binali Yıldırım: İstanbullunun Hakkını, İstanbulluya Vereceğiz, System.String[]
Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Gaziosmanpaşa, Paşa Köşkü'nde düzenlenen 'Balkan Göçmenleri ile Buluşma' programına katıldı.

Burada konuşan Binali Yıldırım, İstanbullulara belediye başkanı olmaya niyet ettiğini belirterek, "Bu şehre, bu şehirde yaşayan tüm kardeşlerimize belediye başkanlığı yapmak üzere yola çıktık. Sizlerin desteği ile eğer bu sorumluluğu alırsak, İstanbul'a hizmet ederken yine birlikte çalışacağız" dedi.

"KELLE GİDER, SÖZ YERİNE GELİR"

Arnavutların 'sözüm söz' anlamına gelen 'besa bes' sözüne vurgu yapan Yıldırım, "Arnavutların bir sözü var. Besa bes. Sözüm söz. Bu söz büyük bir yemindir. Çekten senetten daha önemlidir. Bir kişi "besa bes' dediğinde kelle gider ama söz yerine gelir. Ben de size besa bes diyorum. Yıldırım sözü veriyorum. İstanbul'u huzur içinde ortak akılla ve gönül belediyeciliği anlayışıyla yöneteceğiz" diye konuştu.

"İSTANBULLUNUN HAKKINI, İSTANBULLUYA VERECEĞİZ"

Herkese eşit şekilde hizmet götüreceklerini söyleyen Yıldırım, "Dil, inanç, etnik köken ayrımı gözetmeden, herkese eşit şekilde hizmet götüreceğiz. Objektif olacağız, şeffaf olacağız. Tabii harcamalarda da israftan kaçınacağız. Hizmet verirken mahalleleri, sokakları birbirinden ayrı tutmayacağız. Efendim, 'filanca partiye daha çok oy çıktı, biz oraya az hizmet götürelim' gibi bir anlayış bizde hiç yok. Olmadı, bundan sonra da olmaz. Benim bir prensibim vardır. Hizmette siyaset olmaz. Hizmet insan içindir. Nerede bir insan varsa hizmet onun ayağına mutlaka gitmelidir. Sizden, bizden, o partiden, bu partiden ayrımı çağ dışı bir ayrımdır. İstanbullunun hakkını, İstanbulluya vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"GAZİOSMANPAŞA'YA METRO GELECEK"

Önümüzdeki yılsonunda Gaziosmanpaşa metrosunun açılacağını belirten Yıldırım, "Hayırlı uğurlu olsun. Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmutpaşa hattı, Gaziosmanpaşa'dan geliyor. Dolayısıyla toplu ulaşım konusunda ciddi bir ferahlama olacak. Bu hat yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda, 19 istasyonu var. Ayrıca Kazım Karabekir'de kurulacak aktarma merkeziyle diğer ulaşım türlerine de entegrasyon sağlanmış olacak" dedi.

Konuşmasının ardından kendisine Arnavutların keçeden yapılan yöresel şapkası takılan Binali Yıldırım, kendisini dinleyenlerle birlikte müzik eşliğinde yöresel oyun oynadı.

Görüntü dökümü:

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-Balkan Buluşması genel ve detay görüntüler

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Binali Yıldırım'ın yöresel oyun oynaması 

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:18 Kaynak: DHA

İstanbul, Gaziosmanpaşa, Binali Yıldırım, Güncel
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