Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, İstifa Dilekçesini İmzaladı

Binali Yıldırım, İstifa Dilekçesini İmzaladı

25 dakika önce

Binali Yıldırım, istifa dilekçesini imzaladıANKARA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, istifa dilekçesini imzalayarak 7 aylık TBMM Başkanlığı görevinden ayrıldı.

Binali Yıldırım, istifa dilekçesini imzaladı

ANKARA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, istifa dilekçesini imzalayarak 7 aylık TBMM Başkanlığı görevinden ayrıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:21 Kaynak: İHA

İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Politika
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