Binali Yıldırım, İstifa Dilekçesini İmzaladı
25 dakika önce
Binali Yıldırım, istifa dilekçesini imzaladıANKARA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, istifa dilekçesini imzalayarak 7 aylık TBMM Başkanlığı görevinden ayrıldı.
Binali Yıldırım
, istifa dilekçesini imzaladı
ANKARA - AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, istifa dilekçesini imzalayarak 7 aylık TBMM Başkanlığı görevinden ayrıldı
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:21 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstifa Dilekçesini Sundu
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