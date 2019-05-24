Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım itfaiyecilerle sahur yaptı

Binali Yıldırım itfaiyecilerle sahur yaptı

2 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Her şeyden önce itfaiyecilerin, 'itfaiyeci' olarak mesleğin tanımlanması lazım. Hala itfaiyecilik mesleği sivil memur olarak tanımlanıyor.

Binali Yıldırım itfaiyecilerle sahur yaptı, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Her şeyden önce itfaiyecilerin, 'itfaiyeci' olarak mesleğin tanımlanması lazım. Hala itfaiyecilik mesleği sivil memur olarak tanımlanıyor. Bu sizin hakkettiğiniz bir şey değil." dedi.
Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te vatandaşlarla buluştu. At Pazarı adlı semtteki kafeleri gezen Yıldırım, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Yıldırım, daha sonra İstanbul İtfaiyesi Fatih Grup Amirliği'ndeki itfaiyecilerle sahur yaptı.
Burada bir konuşma yapan Yıldırım, itfaiyeciliğin zorluğundan bahsederek, "15 milyon İstanbullunun canı, malı size emanet. Yaptığınız işin ne kadar mukaddes olduğunu biliyoruz. Bir yangında insanlara, eşyalarına zarar gelmemesi için yerine göre hayatınızı bile riske atarak gözünüzü kırpmadan yangınlara müdahale ediyorsunuz." diye konuştu.
İtfaiyecilikle ilgili bir anısını anlatan Binali Yıldırım, şunları söyledi:
"Yurt dışında ihtisas yaparken yangın çıkan bir mahallede sırtıma kocaman bir tüp, ağzıma maskeyi soktular, ateşin içine girdim. Isıya karşı dayanıklı elbise giydirdiler. 45 dakikada oralarda dolaştım ama ne büyük bir azap. O zaman yaptığınız işin ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşayarak gördüm. Onun için İstanbul size müteşekkirdir kardeşlerim."
İtfaiyecilerin sorunlarına değinen Yıldırım, "Her şeyden önce itfaiyecilerin, 'itfaiyeci' olarak mesleğin tanımlanması lazım. Hala itfaiyecilik mesleği sivil memur olarak tanımlanıyor. Bu sizin hakkettiğiniz bir şey değil. İnşallah bu meseleleri hep birlikte halledeceğiz." sözlerini sarfetti.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 02:58 Kaynak: AA
İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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