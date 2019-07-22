Binali Yıldırım: İzmir bizim gönlümüzdedir (2)

KINIK DEVLET HASTANESİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Yıldırım, Kınık ilçesine geçerek, burada yapılan Kınık Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel seçimde AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer ve ilçe belediye başkanları ile milletvekilleri katıldı.

Açılışı yapılacak olan hastanenin bahçesinde kendisini karşılamaya gelenlere seslenen Binali Yıldırım, kürsüye, 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu sırada kullandığı seçim şarkısıyla çıktı. Şarkının kendisini 2014 yılına götürdüğünü söyleyen Binali Yıldırım, şöyle dedi:

"Sizler bizim baş tacımızsınız. Biraz fazla ara vermişiz. Özledik sizi. Bugün özlem gideriyoruz. Başkanımız 'doğalgaz, TOKİ, hastane' dedi, yapıldı. Önümüzdeki sene Bakırçay Üniversitesi'ne bağlı olarak sağlık meslek yüksekokulu açılacak. Bergama da AK Parti belediyeciliği ile tanıştı. Gönül belediyeciliği Bergama'da da hayata geçti. Demek ki Kınık ve Bergama, ağabey-kardeş olarak elele vererek, çok güzel hizmetleri Bakırçay Havzası'na getirecekler. Buraya İZBAN sözümüz var. İhalesi yapıldı ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın haberi yok. Öğrenir, daha yeni. Bergama'ya İZBAN geldikten sonra Bergama'dan ta Selçuk'a kadar 188 kilometre dünyanın en uzun raylı sistemini İzmir'e kazandırmış oluyoruz. İzmir'in yollarını böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Şunu herkes bilsin ki yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Alçaklara, PKK'lıya, FETÖ'ye, terör örgütlerine bu topraklarda göz açtırmayız. Buna en önce Kınık, Bergama, İzmir karşı çıkar."

'LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR'

Kınık halkına verdikleri hastane sözünü tuttuklarını ifade eden Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastane sözünü 2006 yılında verdik. Rabbim hastalık vermesin ama lazım olduğunda elimizin altında tesisimizin olması çok güzel bir şey. 'Sağlık olsun' demekle sağlık olmuyor. 17 yıldır Türkiye sevdalısı liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemizi bir baştan bir başa kalkındırdık. Kim hayal edebilirdi? 600 yıllık hayal, Sabuncubeli Tüneli yapıldı. İzmir- Manisa arası 15 dakikaya indi. İstanbul- İzmir arası 2 saat 50 dakikaya düşecek. Hayaldi, gerçek oldu. Nereden nereye. Bununla kalmıyor, şimdi İzmir'den Bergama'ya kadar, Çandarlı Limanı'na kadar 76 kilometre otoyol yapıyoruz. Bu yol bittiğinde İzmir'den buraya gelmek yarım saat bile sürmeyecek. İşte hizmet, insan sevgisi bu. Lafla peynir gemisi yürümüyor."

'BU HALK BUNLARA İKTİDAR VERMEDİKLERİ İÇİN KONUŞMAKTA USTA OLDULAR'

Konuşmasında CHP'yi çok konuşmakla eleştiren Yıldırım, dış politikaya da değinerek, şunları söyledi:

"Solcuların, CHP zihniyetinin bu ülkede hiçbir hizmeti yoktur. Onların tek işi konuşmak. Konuşmayı çok güzel yaparlar. Çünkü bu halk bunlara iktidar vermedikleri için konuşmakta usta oldular. 50 yıldır konuşuyorlar ama sağ iktidarlar hep hizmet yapmıştır, proje yapmıştır, ülkeyi kalkındırmanın dertlisi olmuşlardır. Son 17 yıldır Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, İzmir'in nereden nereye geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Durmak yok, yola devam. Daha güzel olacak. Daha güzel hizmetleri hep beraber ülkemize, İzmirimize kazandıracağız. Türkiye, bölgede önemli bir yere sahip. Bölgemizin etrafında maalesef bir takım planlar yapılıyor. Bize 'S-400'ü niye aldınız' diyorlar. Biz vatandaşlarımızın, ülkemizin savunmasını, güvenliğini sağlamayacak mıyız? Bunu yaparken birilerinden izin mi alacağız? Bu millete böyle şey yakışır mı?"

FOÇA DEVLET HASTANESİ'NİN DE AÇILIŞI YAPILDI

Açılış töreninde konuşan Nihat Zeybekci de "Bu devlet hastanemizde emeği geçen her kim varsa hepsinden Allah razı olsun. Allah muhtaç etmesin, eksik de etmesin. Her gelen buradan şifa olsun" dedi.

Konuşmalardan sonra Binali Yıldırım, Kınık Devlet Hastanesi ile telekonferansla bağlanarak, Foça Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı.

Yapımına 2 yıl önce başlanan içinde acil servis, ameliyathane, yoğun bakım servisi, anestezi servisi, çocuk servisi, kadın doğum servisi, dahiliye servisi, genel cerrahi servisi, fizik tedavi servisi, üroloji servisi ve diş polikliniği servisi bulunan hastanede, Bergama Devlet Hastanesi'nden gelecek doktorlar, 2 gün göz tedavisi hizmeti verecek.

6 bin 156 metrekare kapalı alanda, 2 katlı ve 25 yataklı hastane, geçen ay hizmete girmişti. Binali Yıldırım, açılıştan sonra Kınık Belediyesi'ni ziyaret etti, ardından Bergama'ya geçti.

Taylan YILDIRIM, Cevdet ŞEN/ İZMİR