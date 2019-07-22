Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, İzmir'de
Son Dakika Politika Haber

Binali Yıldırım, İzmir'de

1 saat önce

Çeşitli ziyaret ve açılışlar yapmak üzere İzmir'e gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Binali Yıldırım, İzmir'de, System.String[]
Çeşitli ziyaret ve açılışlar yapmak üzere İzmir'e gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkuyla karşılanan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve partililerin kapıda karşıladığı Yıldırım, basına kapalı olarak partililerle bir saat görüşme gerçekleştirdi.

Devlet hastaneleri açıcak

Yıldırım ardından, Kınık ilçesine hareket etti. Burada yeni yapılan Kınık Devlet Hastanesinin açılısını yapacak Yıldırım, İzmirlilerle kucaklaşacak. Kınık Belediye Baskanı Sadık Dogruer, hastanenin resmi açılısına tüm İzmirlileri davet etti. Foça Devlet Hastanesinin açılısı da eş zamanlı olarak telekonferans yöntemiyle yapılacak. Yıldırım, iki açılısın ardından Bergama Belediyesini ziyaret edecek.

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım akşam ise İzmir Ticaret Odasında iş adamları ve iş kadınları ile birlikte yemeğe katılacak. - İZMİR
Binali Yıldırım, Milletvekili, AK Parti, İzmir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çeşme'de tatil yapan Acun Ilıcalı, teknesinde ünlü isimleri ağırladı Interli futbolcu Bakayoko, Menemenspor'a geliyor! Binali Yıldırım'ın 23 Haziran seçimi sonrası ilk mitingi: Sizleri özlemişim Türkiye bu başkanı konuşuyor! Yerel seçimi önce BBP ile sonra AK Parti ile kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:20:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, İzmir'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]