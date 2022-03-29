Binali Yıldırım İzmir'de balıkçı barınağını ziyaret etti - Son Dakika
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Binali Yıldırım İzmir'de balıkçı barınağını ziyaret etti

29.03.2022 14:44
Binali Yıldırım İzmir'de balıkçı barınağını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman bakanlıklarınca yaptırılan Güzelbahçe balıkçı barınağını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman bakanlıklarınca yaptırılan Güzelbahçe balıkçı barınağını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yıldırım, Güzelbahçe'de yıllardan beri böyle bir balıkçı barınağına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Barınağın yapımına başlamanın kolay olmadığını ifade eden Yıldırım, "Biz Güzelbahçe Belediye Başkanı'mızdan destek gördük, diğerleri için aynısını söyleyemem. Nihayet böyle güzel barınak, liman arası bir tesise Güzelbahçe ve İzmir sahip oldu." diye konuştu.

Balıkçı barınağının bugün itibarıyla İzmir İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliğine devredildiğini kaydeden Yıldırım, "İnşallah burası daha da güzelleşecek. Hem balıkçılarımız için hem de deniz turizmi amaçlı gelenlerin konaklayacağı, barınacağı güzel mekanlar Güzelbahçe'yi daha da güzelleştirecek. İş burada bitmiyor, bundan sonra yapılacak şey var, kamu-özel iş birliğiyle gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Birlik başkanı Mehmet Aksoy da uzun yıllardır hasret çektikleri barınağa kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, Yıldırım'a teşekkür etti.

Binali Yıldırım İzmir'de balıkçı barınağını ziyaret etti
Binali Yıldırım İzmir'de balıkçı barınağını ziyaret etti
Binali Yıldırım İzmir'de balıkçı barınağını ziyaret etti
Binali Yıldırım İzmir'de balıkçı barınağını ziyaret etti

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Binali Yıldırım, Güzelbahçe, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım İzmir'de balıkçı barınağını ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binali Yıldırım İzmir'de balıkçı barınağını ziyaret etti - Son Dakika
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