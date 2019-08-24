Binali Yıldırım: "İzmir halkının kafasındaki yangın ile ilgili şüpheleri kaldırmak için geldik" -...
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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım valilikte İzmir'deki orman yangınına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:20 Kaynak: AA
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