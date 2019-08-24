Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "İzmir halkının kafasındaki yangın ile ilgili şüpheleri kaldırmak için geldik" -...
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Binali Yıldırım: "İzmir halkının kafasındaki yangın ile ilgili şüpheleri kaldırmak için geldik" -...

1 saat önce

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım valilikte İzmir'deki orman yangınına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım valilikte İzmir'deki orman yangınına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Binali Yıldırım, AK Parti, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:20 Kaynak: AA
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