Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, İzmir- İstanbul otoyolunda direksiyon başına geçti
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Binali Yıldırım, İzmir- İstanbul otoyolunda direksiyon başına geçti

1 saat önce

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentten kara yolu ile İstanbul'a döndü.

Binali Yıldırım, İzmir- İstanbul otoyolunda direksiyon başına geçti, System.String[]
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentten kara yolu ile İstanbul'a döndü. Geçen pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı yapılan İzmir- İstanbul otoyolunu kullanan Yıldırım, içinde bulunduğu aracın direksiyonuna geçerek bir süre minibüsü kullandı. Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir'den ayrılırken, kara yolunu kullandı. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte İstanbul'a dönmek için geçen pazar günü açılışı yapılan İzmir- İstanbul otoyolunu kullanan Yıldırım, yolculuk sırasında içinde bulunduğu minibüsün direksiyonuna geçti. İstanbul- İzmir arasını 8, 5 saatten, 3,5 saate düşürdüğü belirtilen otoyolda bir süre araç kullanan Yıldırım, Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak olanları da uyardı. Sürücülerin araçlarını dikkatli kullanmaları ve mutlaka trafik kurallarına uymaları gerektiğini söyleyen Binali Yıldırım, sık sık kullandığı "Yolların kralı olmaz, kuralı olur " sözünü tekrar hatırlattı. Yıldırım, herkesin sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını temenni ettiklerini de belirtti.


Binali Yıldırım, AK Parti, İstanbul, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:41 Kaynak: DHA
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