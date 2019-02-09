Binali Yıldırım Kadıköy-Taksim Dolmuşunu Kullandı
1 saat önce
İstanbul DHA TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün Kadıköy-Taksim dolmuş durağını ziyaret etti.
İstanbul
DHA
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, bugün Kadıköy- Taksim
dolmuş durağını ziyaret etti. Dolmuş esnafıyla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Çevrede bulunanların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Yıldırım daha sonra Kadıköy-Taksim dolmuşunun direksiyonuna geçti ve dolmuşu bir müddet kullandı.
Ardından Kadıköy Çarşı'da esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, Kadıköy Esnaf Derneğini de ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:17 Kaynak: DHA
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