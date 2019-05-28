Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Kadir Topbaş'ı ziyaret etti
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Binali Yıldırım, Kadir Topbaş'ı ziyaret etti

2 saat önce

- Görüşmeden detaylar Binali Yıldırım, Kadir Topbaş'ı ziyaret etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski başkan Kadir Topbaş'ı ziyaret etti.

- Görüşmeden detaylar Binali Yıldırım, Kadir Topbaş'ı ziyaret etti
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski başkan Kadir Topbaş'ı ziyaret etti.
Binali Yıldırım, Kadir Topbaş'ı ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:19 Kaynak: AA
İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Kadir Topbaş, Güncel
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