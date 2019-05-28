Binali Yıldırım, Kadir Topbaş'ı ziyaret etti
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- Görüşmeden detaylar Binali Yıldırım, Kadir Topbaş'ı ziyaret etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski başkan Kadir Topbaş'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:19 Kaynak: AA
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