Binali Yıldırım: "Kafama Göre İş Yapmam, Damdan Düşeni Ararım"
1 saat önce
- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,Bayrampaşa'da "Esnafla Buluşma Programında konuştu.
- AK Parti
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa
'da "Esnafla Buluşma Programında konuştu
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:09 Kaynak: AA
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