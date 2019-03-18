Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Kafama Göre İş Yapmam, Damdan Düşeni Ararım"

Binali Yıldırım: "Kafama Göre İş Yapmam, Damdan Düşeni Ararım"

1 saat önce

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,Bayrampaşa'da "Esnafla Buluşma Programında konuştu.

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa'da "Esnafla Buluşma Programında konuştu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:09 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, AK Parti, Bayrampaşa, Binali Yıldırım, Güncel
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