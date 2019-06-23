Binali Yıldırım: "Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir...
1 saat önce
Binali Yıldırım: "Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir.
Binali Yıldırım
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:48 Kaynak: AA
: "Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir... Bugün artık kırgınlıkları bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır."
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