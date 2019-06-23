Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir...
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Binali Yıldırım: "Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir...

1 saat önce

Binali Yıldırım: "Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir, rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir... Bugün artık kırgınlıkları bırakma, geleceğe odaklanma zamanıdır."
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:48 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, Güncel
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