Binali Yıldırım: "(Kanal İstanbul) İstanbul'un Felaketine Sebep Olacak Bir Proje Gibi Gösterme...
1 saat önce
Binali Yıldırım: "(Kanal İstanbul) İstanbul'un felaketine sebep olacak bir proje gibi gösterme gayretleri var, dış yayınlarda hep bu böyle işleniyor.
Binali Yıldırım
: "(Kanal İstanbul
) İstanbul'un felaketine sebep olacak bir proje gibi gösterme gayretleri var, dış yayınlarda hep bu böyle işleniyor. Çünkü ne olacak? Boğaza alternatif oluşturuyor. Boğaza alternatif oluşturmasının hem ulusal güvenliğimiz açısından hem de stratejik menfaatlerimiz açısından çok büyük önemi var."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:43 Kaynak: AA
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