Binali Yıldırım: Kanunsuz İş Yapanı Kulağından Tutar, Bu Şehirden Göndeririz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin Suriye'de de, Fırat'ta da diğer yerlerde de işlerin düzelmesi için elini taşın altına koyan nadir ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Bu kardeşlerimiz dönüp gidecek memleketine. Ama bu süre içerisinde eğer Allah nasip eder sizlerin desteği ile belediye başkanı olursam, şunu herkesin bilmesi lazım; burada yaşayan kim olursa olsun, bu şehrin, bu ilçenin huzurunu bozacak hiçbir yanlış içerisinde olmaz. Eğer olurlarsa, bağımlılık, güvenlik gibi konulara sebep olurlarsa hiç öyle şartların oluşmasını beklemeyiz, kanunsuz iş yapanın kulağından tutar, bu şehirden göndeririz" dedi.



ERBAKAN'I ANDI



Binali Yıldırım seçim çalışmalarını bugün Zeytinburnu'nda sürdürüyor. Yıldırım, Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde Zeytinburnu esnafı ve iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Binali Yıldırım programda yaptığı konuşmasında, merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümünü hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Her bir sözü üzerine saatlerce düşünülecek bir insan. Erbakan Hocamız derdi ki 'asıl marifet yük altında ve hizmet esnasında sağlam kalabilmektir'. Yoksa çay sohbetlerinde, edebiyat kürsülerinde kahramanlık satmak koyladır. Tam öyle bir dönemi yaşıyoruz. Yük altındayız, yük altındasınız. Sıkıntılarınız olduğunu biliyorum bu bir sır değil. Ancak sıkıntılar dünyanın her yerinde var şu an. 2008'de dünyanın sentesi bozuldu. ve o gün bu gündür dünya büyümüyor. Dünyanın büyüme hızı, nüfusu, her yıl artan nüfusun hızı, ihtiyacı karşılamıyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler de bundan nasibini ziyadesiyle alıyor. Üstüne üstlük dahil olduğumuz bölge sebebiyle özel bir ilgiye muhatabız. Özel bir saldırıya da muhatabız. Bu topraklarda ayakta kalmak zor iştir. Bu coğrafya bizim kaderimiz. Eğer Türkiye ayakta kalırsa milyarlarca mağdur, mazlum insan ayakta kalır. Eğer Türkiye tökezlerse bu insanlar yok olur. Bugün ekonomi olarak yaşadıklarımızın geçici olduğunu lütfen hatırınızda tutun. Türkiye bu ve buna benzer sorunları daha önce de yaşadı."



"BELEDİYENİN ALACAĞI MEMUR SAYISI BELLİDİR"



Binali Yıldırım, "İstanbul için ortaya koyacağımız projelerle binlerce istihdam sağlayacağız . Ben bir konuşmamda 'belediyenin işi, insanları işe almak değildir' dedim, kıyamet koptu. Belediyenin alacağı memur sayısı bellidir. Belki bir detaylı inceleseniz ihtiyaçtan fazlası bile vardır. Ama önemli olan belediyenin yapacağı, iş yapacak insanlara alan hazırlamak, yol açmaktır. Biz bunu yapacağız" şeklinde konuştu.



Yıldırım, "Belediye nasıl istihdam sağlayacak. Belediye yatırıma imkan sağlayacak, yatırımcıların önünü açacak, hayatını kolaylaştıracak, böylece istihdam olacak. Yoksa bütün işsizleri devlette toplayıp iş vereceğiz, böyle bir mantık olmaz. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. İşsizleri devlette gizli işsizliğe dönüştürmekten başka bir şey değildir" diye konuştu.



"ACİL İŞLERDEN BİR TANESİ, TRAMVAYIN YERİN ALTINA ALINMASI"



Yıldırım, "Acil işlerden bir tanesi, tramvayın yerin altına alınması. Bunu liste başına yazdık. Çırpıcı ve Kazlıçeşme'ye aktarma merkezi kuracağız. Toplu taşımada rahatlığı sağlamak için" dedi.



"KANUNSUZ İŞ YAPANIN KULAĞINDAN TUTAR, BU ŞEHİRDEN GÖNDERİRİZ"



Binali Yıldırım, şöyle devam etti:



"Fırat'ın doğusunu da terörden temizlediğimiz zaman diğer göçmenler de memleketlerine dönecekler. Böylece onlar da kendi ülkelerinde daha mutlu bir gelecek inşa edecekler. Türkiye gelişiyor, nasıl Türk insanı için Almanya, Avrupa 60'lı yıllardan itibaren cazipse, oraya gitmek için vatandaşlarımız her yolu denediyse, şimdi artık doğudaki memleketlerden de, daha az gelişmiş iç karışıklıkları devam eden ülkelerden de ülkemize bir akım var. Bu doğal bir şey. Ama Suriyelilerinki biraz daha farklı. Suriyelilerinki hayat memat meselesi. Biz bize yakışanı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız liderim Recep Tayyip Erdoğan açık kapı politikası uyguladı. Şimdi işler düzeliyor inşallah Suriye'de de, Fırat'ta da diğer yerlerde de yine işlerin düzelmesi için elini taşın altına koyan nadir ülkelerden biri Türkiye. Diğerleri yapıyormuş gibi davranıyor. Umurunda değil onların. Bu kardeşlerimiz dönüp gidecek memleketine. Ama bu süre içerisinde eğer Allah nasip eder sizlerin desteği ile belediye başkanı olursam, şunu herkesin bilmesi lazım; burada yaşayan kim olursa olsun, bu şehrin, bu ilçenin huzurunu bozacak hiçbir yanlış içerisinde olmaz. Eğer olurlarsa, bağımlılık, güvenlik gibi konulara sebep olurlarsa hiç öyle şartların oluşmasını beklemeyiz, kanunsuz iş yapanın kulağından tutar, bu şehirden göndeririz. Bu kadar açık konuşayım. Güvenlik her şeyin önünde gelir. İnsanımızın huzurunu bozmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bu konuda hiç taviz vermek niyetinde de değiliz."



