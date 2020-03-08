Binali Yıldırım: Kapıları açtık, Avrupa telaşlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Binali Yıldırım: Kapıları açtık, Avrupa telaşlandı - Son Dakika

Binali Yıldırım: Kapıları açtık, Avrupa telaşlandı

6 saat önce

Binali Yıldırım: Kapıları açtık, Avrupa telaşlandıAK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Kapılarımızı açtık ama farkı gördünüz. Avrupa'ya gidenlere yapılan muameleyi gördünüz. Avrupa telaşlandı, anca uyandılar.

Binali Yıldırım: Kapıları açtık, Avrupa telaşlandı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Kapılarımızı açtık ama farkı gördünüz. Avrupa'ya gidenlere yapılan muameleyi gördünüz. Avrupa telaşlandı, anca uyandılar. Tehdit kapılarına dayanıncaya kadar lay lay lom şimdi de 'Yetiş ya Erdoğan' diye Cumhurbaşkanı'mızı pazartesi günü Brüksel'e çağırdılar" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Çankırı Ilgaz İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Ilgaz Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede konuşan Yıldırım, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana 18 yıl geçtiğini, bu süreyi millete hizmet ederek, geçirdiklerini kaydetti. Türkiye'nin, Suriye'deki savaştan kaçanlara kucak açtığını; ancak diğer devletlerin bekleneni yapamadığını belirten Yıldırım, "Biz ülke, millet olarak tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın gereğini yaptık. Darda, zorda kalan insanlara kucak açtık, evimizi açtık, ekmeğimizi paylaştık. Biz, bize yakışanı yaptık" diye konuştu.

'BRÜKSEL'DE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILMASINI BEKLİYORUZ'

Binali Yıldırım, Orta Doğu'da kurulan oyunu bozduklarını da dile getirerek, "Oyunu bozan ülkenin adı Türkiye, liderin adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi ateşkes sağlandı. 'Açık kapı politikası' dedik. Göçmenler girerken de çıkarken de açık. Şimdi kapılarımızı da açtık ama farkı gördünüz. Avrupa'ya gidenlere yapılan muameleyi gördünüz. Kapıları açtık, herkes iradesiyle gidiyor. Avrupa telaşlandı, anca uyandılar. Meselenin ciddiyetinin ancak farkına vardılar. Tehdit kapılarına dayanıncaya kadar lay lay lom şimdi de 'Yetiş ya Erdoğan' diye Cumhurbaşkanı'mızı pazartesi Brüksel'e çağırdılar. Toplantıda önemli adımlar atılacağını bekliyoruz" dedi.

Binali Yıldırım: Kapıları açtık, Avrupa telaşlandı

Binali Yıldırım, Milletvekili, Avrupa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa'da koronavirüs salgını giderek artıyor
Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina'da da koronavirüs çıktı İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 01:38:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Binali Yıldırım: Kapıları açtık, Avrupa telaşlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]