Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız - Son Dakika

Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız

03.11.2020 11:47
Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız, System.String[]

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir milletvekili Binali Yıldırım'ın başkanlık ettiği heyet Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ziyaret etti. Yıldırım'ın Karabağ'ın kalbi olarak tanımlanan Şuşa'daki durumu sorması üzerine Aliyev, "Şuşa'ya bir nefes kadar yakınız" sözleriyle cevap verdi.

Eski Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında bir heyet, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için cephede ilerleyen Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Heyette TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yer aldı.

ALİYEV'İN MORALİ YÜKSEK

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sıcak bir şekilde karşıladığı heyete "Evinize hoş geldiniz!" dedi. Aliyev, yüksek morali ve neşeli tavrıyla dikkat çekti. Erdoğan'dan ve onun verdiği destekten ise "Aklı, yüreği hep buradadır. Eğer en baştan beri Türkiye'nin bizim yanımızdaki bu kararlı duruşu olmasaydı bazı ülkelerin sesleri farklı da çıkabilirdi" sözleriyle bahsetti.

Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan kenti sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız

"ŞUŞA'YA BİR NEFES KADAR YAKINIZ"

Habertürk'ten Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun aktardığına göre; Binali Yıldırım görüşmede Aliyev'e herkesin merak ettiği "Şuşa'da durum nedir?" sorusunu yöneltti. Aliyev ise şu sözlerle Yıldırım'a cevap verdi: "Şuşa'ya bir nefes kadar yakın Azerbaycan ordusu... Arazi koşullarından dolayı çok dikkatli davranarak hareket ediyoruz. Ermenistan'a sürekli silah ve askeri teçhizat geliyor. Bugüne kadar 300'den fazla tank, 8 adet s300 savunma sistemi imha ettik. Bunlar s400'ün bir altıdır. Bu silahları Gürcistan üzerinden denediler başaramadılar. Sonra suç işleyip sivil uçaklarla taşıdıklarını da biliyoruz. Bu konuda uluslararası yetkili makamlara başvurularımız da oldu ama bir netice çıkmadı"

"AZ BİLE DEMİŞEM"

Aliyev, "Siz Paşinyan'a raks eden tertek demişsiniz doğru mu?" sorusuna ise şu şekilde cevap vermiş: "Evet doğrudur. Az bile demişem..."

ŞUŞA NEDEN ÖNEMLİ?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in daha önce istikamet olarak Şuşa'yı göstermişti. Bölgeye hakim uzmanların görüşüne göre Karabağ'ın kalbi olarak tanımlanan Şuşa'nın ele geçirilmesi Dağlık Karabağ'ın düşmesini sağlayacak. Bu bölgenin işgalden kurtarılması, Azerbaycan'ın bütün bölgeyi kontrol etmesi anlamına geliyor.

Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız

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Son Dakika Güncel Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız - Son Dakika


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