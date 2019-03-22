Binali Yıldırım, Kartal'da Kadın Kolları Üyeleri ile Buluştu
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- Kadın kolları buluşmasından detaylar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da Kadın Kolları üyeleri ile buluştu.
- Kadın kolları buluşmasından detaylar AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal
'da Kadın Kolları üyeleri ile buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:18 Kaynak: AA
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