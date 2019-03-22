Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Kartal'da Kadın Kolları Üyeleri ile Buluştu

Binali Yıldırım, Kartal'da Kadın Kolları Üyeleri ile Buluştu

40 dakika önce

- Kadın kolları buluşmasından detaylar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da Kadın Kolları üyeleri ile buluştu.

- Kadın kolları buluşmasından detaylar
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da Kadın Kolları üyeleri ile buluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:18 Kaynak: AA

AK Parti, Binali Yıldırım, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi Otelde Odasına Gizli Kamera Koyup Cinsel İlişki Görüntülerini Canlı Yayınladılar Yaşlı Kadın, Gollum Karakterine Benzettiği Komşusunun 5 Yaşındaki Kızını Öldürmeye Çalıştı İçişleri Bakanı Soylu, 2 Bin 500 Kadın Polis Alınacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 20:58:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Kartal'da Kadın Kolları Üyeleri ile Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]