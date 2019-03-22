Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Kartallılarla Bir Araya Geldi

Binali Yıldırım Kartallılarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kartal'daki Hicret Camisi'nde cuma namazını kıldı, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.

Binali Yıldırım Kartallılarla Bir Araya Geldi, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kartal'daki Hicret Camisi'nde cuma namazını kıldı, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi. Kartallılar Binali Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında bugün Kartal'da seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Kartal Esentepe Mahallesi'ndeki Hicret Camisi'nde cuma namazını kılan Yıldırım, burada esnafı ziyaret etti. Kartallı vatandaşlar Yıldırım'a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de geri çevirmedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:34 Kaynak: İHA

AK Parti, Kartal, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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