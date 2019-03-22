Binali Yıldırım Kartallılarla Bir Araya Geldi
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kartal'daki Hicret Camisi'nde cuma namazını kıldı, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Kartal
'daki Hicret Camisi'nde cuma namazını kıldı, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi. Kartallılar Binali Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında bugün Kartal'da seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Kartal Esentepe Mahallesi
'ndeki Hicret Camisi'nde cuma namazını kılan Yıldırım, burada esnafı ziyaret etti. Kartallı vatandaşlar Yıldırım'a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de geri çevirmedi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:34 Kaynak: İHA
Aleyna Tilki'den Tepki Çeken Hareket: Paçalarımı İndirir Misiniz?
Bir Banker Bilo Sahnesi Daha! Afgan Göçmenleri İstanbul Diye Trabzon'a Bıraktılar
Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi
İlhan Şeşen'e Uykudayken Dehşeti Yaşatan Hırsızlar Yakalandı