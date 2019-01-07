Binali Yıldırım: Kaybetmek İçin Kimse Yola Çıkmaz. Kazanacağım
1 saat önce
İstanbul DHATBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi.
İstanbul
DHA
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kameralara kapalı bölümde medya temsilcilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Kaybetmek için kimse yola çıkmaz. Kazanacağım" dedi. Binali Yıldırım, "Kamuoyu araştırmaları mutlaka yapılıyor yapılıyor. 15'inci seçimime giriyorum hiçbir zaman kamuoyu araştırmalarına göre kampanya yapmadım. Bu dönemde de yapmayı düşünmüyorum. 31 Mart akşamı sandıktan çıkan, en doğru anket olacaktır. Onu bekleyip göreceğiz. 'Yüzde şu kadar alacağım' demeyi oy verecek insanların iradesine saygısızlık olarak görürüm" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:28 Kaynak: DHA
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