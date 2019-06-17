Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım kaza yapan motosiklet sürücüsüne müdahale etti
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Binali Yıldırım kaza yapan motosiklet sürücüsüne müdahale etti

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsünü görünce makam aracını durdurdu.

Binali Yıldırım kaza yapan motosiklet sürücüsüne müdahale etti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsünü görünce makam aracını durdurdu. Yıldırım, yaralı sürücünün yanına giderek yakından ilgilenirken, sürücüye ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı. 
Seçim çalışmaları kapsamında öğlen saatlerinde Esenyurt programı için hareket eden Yıldırım, İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurup, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yanına geldi. Bacağı kırılan Caner O. 'ya ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:58 Kaynak: DHA
AK Parti, Binali Yıldırım
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