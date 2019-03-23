Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Kevser Kültür Merkezi'nin Açılış Törenine Katıldı

Binali Yıldırım, Kevser Kültür Merkezi'nin Açılış Törenine Katıldı

1 saat önce

- Programdan detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kevser Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

- Programdan detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kevser Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:57 Kaynak: AA

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