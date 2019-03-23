Binali Yıldırım, Kevser Kültür Merkezi'nin Açılış Törenine Katıldı
1 saat önce
- Programdan detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kevser Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:57 Kaynak: AA
Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek"
İstanbul Havalimanı'nın Yıllık Arazi Kullanım Kirası 822 Milyon Euro
Türkiye'nin Gündemine Oturan Taksici Hakkında Karar Verildi
Atatürk Havalimanında 25 Metreden Düşen Alman Yolcu, Hayatını Kaybetti