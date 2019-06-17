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Binali Yıldırım Kimdir?

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 yıllık mesai arkadaşı ve siyasette kesintisiz en uzun yol yürüdüğü nadir isimlerden biri.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 yıllık mesai arkadaşı ve siyasette kesintisiz en uzun yol yürüdüğü nadir isimlerden biri. Yavaş konuşması ve esprileri ile kamuoyunda AKP'nin en sempatik yüzlerinden biri kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı, partisi için kritik yarışları omuzlayan bir siyasetçi oldu. Hatta bu kritik yarışlar için önemli görevleri bırakmak durumunda kaldı.
Binali Yıldırım Kimdir?
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:01 
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