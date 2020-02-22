Son Dakika › Güncel › Binali Yıldırım: 'Kınık bugün bayram yapıyor bayram' - Son Dakika
Binali Yıldırım: "Kınık bugün bayram yapıyor bayram"
7 saat önce
Kınık ilçesi İstiklal Caddesi'nde kurulan platformdan vatandaşlara hitap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Kınık ilçesinde... Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:51 Kaynak: AA
Son Dakika "Hangi ülke dost, hangi ülke düşman?" anketi! İlk iki sıra şaşırtmadı İçişleri Bakanlığı'nda e-Başvuru dönemi başladı! Kadınlar soyadı değişikliklerini e-Devlet'ten yapabilecek Ispanak fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu