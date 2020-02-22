Binali Yıldırım: "Kınık bugün bayram yapıyor bayram" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Binali Yıldırım: 'Kınık bugün bayram yapıyor bayram' - Son Dakika

Binali Yıldırım: "Kınık bugün bayram yapıyor bayram"

7 saat önce

Kınık ilçesi İstiklal Caddesi'nde kurulan platformdan vatandaşlara hitap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Kınık ilçesinde...

Kınık ilçesi İstiklal Caddesi'nde kurulan platformdan vatandaşlara hitap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Kınık ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Binali Yıldırım: Kınık bugün bayram yapıyor bayram

İstiklal Caddesi, Binali Yıldırım, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:51 Kaynak: AA
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