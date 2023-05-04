Binali Yıldırım'a canlı yayında açık açık soruldu: Kızılay Başkanı'nın orada oturması AK Parti olarak sizi yoruyor mu?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, deprem anında AHBAP'a çadır ve konserve satmasıyla tartışma konusu olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la ilgili de konuştu.

"AKIL SAHİBİ İNSANIN KABUL EDEBİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

"Kızılay Başkanı'nın orada oturması AK Parti olarak sizi yoruyor mu?" sorusuna yanıt veren Yıldırım, "Kızılay'ın 150 yıllık geçmişi var. Kızılay'la ilgili benim kafam çok berrak. Kızılay bu geçmiş içinde zaman zaman maalesef kötü durumlara düştü. Bizim iktidarımız öncesinde de Kızılay'da taht kavgaları çok oldu. Biz geldik kuruma ciddi saygınlık kazandırdığımız gibi imkanlarını da çok artırdık. Son depremde yaşanan olay hiçbir şekilde akıl sahibi insanın kabul edebileceği bir şey değil." dedi.

"KENARA ÇEKİLMESİ İYİ OLUR"

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Elindeki çadırları parayla başkasına vermek. Kendi ihtiyacın varken onun üzerinden ticaret yapma yoluna gitmek akla izana uyacak bir şey değil. Başkanın bu şartlar altında bırakması gerektiğini bakanlardan söyleyenler oldu. Benim kanaatimde kurumu fazla yıpratmadan kenara çekilmesi iyi olur."