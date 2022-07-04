Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da düzenlenen Murat Dalkılıç konseri öncesinde çıktığı sahnede seyirciyle türkü söyledi.

Erzincan'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesi sahneye çıkan Binali Yıldırım, "Erzincan'a girdim ne güzel bağlar" ile "Uzun ince bir yoldayım" türkülerini seslendirdi.

Seyircilerin "Bir daha, bir daha" diye ısrarının ardından Yıldırım, "Gençler siz sanatçıyı karıştırdınız, sanatçı geliyor." şeklinde karşılık verdi. Daha sonra seyirciyle "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü söyleyen Yıldırım'a Erzincan Valisi Mehmet Makas da el işlemesi bakır kupa hediye etti.

Yıldırım, bakır kupayı havaya kaldırıp sahnenin karşısında duran gençlere verdi. Havai fişek gösterisi sonrası sahneye çıkan Abdullah Çiçek de kız arkadaşı Cansel Akpınar'a, evlilik teklifinde bulundu. "Evet" cevabını alan genç, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan nikah şahidi olma sözü aldı.

Konser, Murat Dalkılıç'ın konseriyle devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden konserde Erzincanlılar eğlenceye doydu.

(Emin Ferhat Sevilir - İHA)