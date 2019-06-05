Binali Yıldırım, köylüleri ile bayramlaştı
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da hemşehrilerinin bayramını tebrik etti.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, memleketi Erzincan
'da hemşehrilerinin bayramını tebrik etti. Yıldırım eşi Semiha Yıldırım
ile birlikte bayramın 2. günü memleketi Erzincan'ın Refahiye
ilçesindeki Kayı köyü konağında kendisini bekleyen köylüleri ile görüşerek, bayramlarını tebrik etti.
(Abdullah Aslan/İHA)
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