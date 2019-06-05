Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, köylüleri ile bayramlaştı
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Binali Yıldırım, köylüleri ile bayramlaştı

27 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da hemşehrilerinin bayramını tebrik etti.

Binali Yıldırım, köylüleri ile bayramlaştı, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da hemşehrilerinin bayramını tebrik etti. Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bayramın 2. günü memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Kayı köyü konağında kendisini bekleyen köylüleri ile görüşerek, bayramlarını tebrik etti.
(Abdullah Aslan/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
İstanbul, AK Parti, Erzincan, Binali Yıldırım, Güncel
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