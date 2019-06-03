Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de
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- Binali Yıldırım'ın vatandaşlar ile selamlaşması Yıldırım'ın vatandaşlara çiçek vermesi İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece Hürriyet Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:33 Kaynak: AA
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