Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de
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Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de

21 dakika önce

- Binali Yıldırım'ın vatandaşlar ile selamlaşması Yıldırım'ın vatandaşlara çiçek vermesi İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece Hürriyet Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

- Binali Yıldırım'ın vatandaşlar ile selamlaşması
Yıldırım'ın vatandaşlara çiçek vermesi İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece Hürriyet Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:33 Kaynak: AA
AK Parti, İstanbul, Küçükçekmece, Binali Yıldırım, Güncel
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