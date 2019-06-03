Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de sokak iftarına katıldı
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Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de sokak iftarına katıldı

46 dakika önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de iftar programından konuştu.

Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de sokak iftarına katıldı, System.String[]
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de iftar programından konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:16 Kaynak: AA
İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Küçükçekmece, Güncel
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