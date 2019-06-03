Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de sokak iftarına katıldı
46 dakika önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de iftar programından konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:16 Kaynak: AA
Binali Yıldırım'dan YSK'nın seçim kuruluyla ilgili kararına ilk açıklama
Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri
Meteoroloji 5 ili uyardı! Bayramın ilk günü yağmur bekleniyor
Soma'da korkutan deprem!