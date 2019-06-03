Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi
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Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi

47 dakika önce

- Genel görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi.

- Genel görüntüler
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi.
Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:43 Kaynak: AA
İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Küçükçekmece, Güncel
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