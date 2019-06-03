Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi
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- Genel görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:43 Kaynak: AA
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