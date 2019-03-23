Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Kulüp Başkanlarıyla Buluştu

Binali Yıldırım Kulüp Başkanlarıyla Buluştu

17 dakika önce

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Süper Lig'de mücadele eden İstanbul kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Binali Yıldırım Kulüp Başkanlarıyla Buluştu, System.String[]
AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Süper Lig'de mücadele eden İstanbul kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım; Süper Lig'de mücadele eden İstanbul ekiplerinin başkanlarıyla bir araya geldi. Dün akşam Adile Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen görüşmeye Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ katıldı. Binali Yıldırım, görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Kulüplerimiz Milli Mücadele günlerinde işgal kuvvetlerine karşı yürütülen harekete de destek olmuşlardı. Şehit olan sporcularımız oldu. Cumhuriyet kurulduğu günden itibaren de futbol hepimizi ortak paydada buluşturdu. Bu akşam Türk futboluna hizmet eden güzide kulüplerimizin değerli başkanlarıyla bir araya geldik. Belediye başkanlığımız döneminde hayata geçirmek istediğimiz projeler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Katılımları için kulüp başkanlarımıza tekrar teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

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