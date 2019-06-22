Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Kürtlerin oyları üzerinden herkes hesap kitap yapıyor.
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Binali Yıldırım: "Kürtlerin oyları üzerinden herkes hesap kitap yapıyor.

53 dakika önce

Binali Yıldırım: "Kürtlerin oyları üzerinden herkes hesap kitap yapıyor.

Binali Yıldırım: "Kürtlerin oyları üzerinden herkes hesap kitap yapıyor. Size mi kaldı Kürtlerin oylarını pazarlamak?"
"Artık kangren olmuş sorunlarımız var: Ulaşım, trafik başta geliyor"
"Yolları böleriz, Türkiye'yi bölmeyiz"
Binali Yıldırım: Kürtlerin oyları üzerinden herkes hesap kitap yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:21 Kaynak: İHA
Türkiye, Binali Yıldırım, Politika
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