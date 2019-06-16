Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi
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Binali Yıldırım Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi

47 dakika önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte ortak yayına katılacak olan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi.

Binali Yıldırım Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi, System.String[]
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte ortak yayına katılacak olan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine gerçekleştirileceği ve bütün kanallara açık olan ortak yayın saat 21.00'de İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde başlayacak. Lütfi Kırdar Kongre Merkezine eşi Semiha Yıldırım, Kızı Büşra Köylübay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile birlikte gelen Binali Yıldırım, basın mensuplarını selamlayıp içeriye girerek yayın saatini beklemeye başladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
AK Parti, Binali Yıldırım, Lütfi Kırdar, Güncel
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