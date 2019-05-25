Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: Maalesef oylarınız gitmesi gereken yere gitmedi

Binali Yıldırım: Maalesef oylarınız gitmesi gereken yere gitmedi

59 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi. Geriye kaldı 7,5 milyon oy. Bunları da saysaydık durum ne olurdu? Öne geçerdik, hem de açık ara öne geçerdik." dedi.

Binali Yıldırım: Maalesef oylarınız gitmesi gereken yere gitmedi, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi. Geriye kaldı 7,5 milyon oy. Bunları da saysaydık durum ne olurdu? Öne geçerdik, hem de açık ara öne geçerdik." dedi.

31 Mart'ta yapılan seçimlerde AK Parti lehine verilen oyların bir kısmının "iç edildiğini" iddia eden Yıldırım, "Bu seçimde siz elinizden geleni yaptınız, oylarınızı verdiniz ancak sandıkta oylar sayılırken bir kısmı iç edildi. Sizin oylarınız maalesef gitmesi gereken yere gitmedi. Biz bunu fark ettik." dedi.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:23 
belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Dünya
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