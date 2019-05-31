Binali Yıldırım, Mahmutpaşa esnafını ziyaret etti
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Binali Yıldırım, Mahmutpaşa esnafını ziyaret etti Binali Yıldırım'a Mahmutpaşa'da yoğun ilgiİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mahmutpaşa esnafını ziyaret etti.
Binali Yıldırım
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:07 Kaynak: İHA
, Mahmutpaşa
esnafını ziyaret etti
Binali Yıldırım'a Mahmutpaşa'da yoğun ilgi
İSTANBUL - AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mahmutpaşa esnafını ziyaret etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mahmutpaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşların yanı sıra Binali Yıldırım'a turistlerde yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yıldırım, esnafların sıkıntılarını dinledi. Bir vatandaş ise Binali Yıldırım'ın yanına gelerek, kayınvalidesiyle telefonda konuşturması renkli görüntüler oluşturdu. Karşılarında Binali Yıldırım'ı görenler fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
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