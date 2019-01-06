Binali Yıldırım Maltepe'de Cenaze Törenine Katıldı
51 dakika önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak'ın babası Fahrettin Özpak'ın İstanbul Maltepe Merkez Camisi'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze törenine katıldı.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak'ın babası Fahrettin Özpak'ın İstanbul Maltepe Merkez
Camisi'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze törenine katıldı.Yıldırım Fahrettin Özpak'ın yakınlarına baş sağlığı diledi, cenaze namazı sonrası tabuta omuz verdi. Yıldırım'a cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Yıldırım bazı vatandaşlarla sarılırken, bazılarıyla fotoğraf çektirdi. Yıldırım camiden ayrılırken dışarıda bekleyen vatandaşları selamladı.
Görüntü dökümü:
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-Namazdan detaylar
-Yıldırım'ın tabutu omuzlaması
-Vatandaşların ilgisi
-Yıldırım'ın vatandaşları selamlaması - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:05 Kaynak: DHA
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