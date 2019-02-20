Binali Yıldırım Maltepe'de Taksi Durağını Ziyaret Etti
49 dakika önce
Binali Yıldırım Maltepe'de taksi durağını ziyaret etti Yıldırım, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldiİSTANBUL - Adalar programını yoğun sis nedeniyle iptal eden AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maltepe'deki Zümrütevler Çiçek Taksi Durağı'nda...
Binali Yıldırım Maltepe
'de taksi durağını ziyaret etti
Yıldırım, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi
İSTANBUL - Adalar
programını yoğun sis nedeniyle iptal eden AK Parti
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maltepe'deki Zümrütevler Çiçek Taksi Durağı'nda taksi sürücüleriyle bir araya geldi. Buradan Medine Camii'ndeki çay ocağına geçen Yıldırım'a vatandaşların ilgisi büyük oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Adalar programının yoğun sis nedeniyle iptal olması üzerine programına Maltepe'de devam etti. Zümrütevler Mahallesi'ndeki Zümrüt Çiçek Taksi Durağı'nı ziyaret eden Yıldırım, burada taksicilerle çay içip sohbet etti. Durağa giriş ve çıkışında Yıldırım'a vatandaşların ilgisi büyük oldu. Binali Yıldırım, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.
Binali Yıldırım taksi durağındaki programından sonra yürüyerek Medine Camii'ne geçti. Caminin çay ocağına giren Yıldırım, burada da vatandaşlarla çay içip sohbet etti.
Yıldırım'ın programı Maltepe ilçe merkezinde yapacağı temaslarla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:42 Kaynak: İHA
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