Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Marev'in Düzenlediği Toplantıya Katıldı

Binali Yıldırım, Marev'in Düzenlediği Toplantıya Katıldı

18 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mardin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) toplantısına katılarak konuşma yaptı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mardin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) toplantısına katılarak konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:34 Kaynak: AA

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