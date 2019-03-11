Binali Yıldırım, Marev'in Düzenlediği Toplantıya Katıldı
18 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mardin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) toplantısına katılarak konuşma yaptı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mardin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) toplantısına katılarak konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:34 Kaynak: AA
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