Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Marka haline gelmiş bu fuarı kimse engelleyemez"
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Binali Yıldırım: "Marka haline gelmiş bu fuarı kimse engelleyemez"

1 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanahmet Meydanı'ndaki 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı alanını gezdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanahmet Meydanı'ndaki 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı alanını gezdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Binali Yıldırım: Marka haline gelmiş bu fuarı kimse engelleyemez
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:20 Kaynak: AA
Güncel
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