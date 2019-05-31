Binali Yıldırım: "Marka haline gelmiş bu fuarı kimse engelleyemez"
1 saat önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanahmet Meydanı'ndaki 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı alanını gezdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:20 Kaynak: AA
- AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanahmet
Meydanı'ndaki 38. Türkiye
Kitap ve Kültür Fuarı alanını gezdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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