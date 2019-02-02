Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu Ziyaret Etti

Binali Yıldırım, Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu Ziyaret Etti

45 dakika önce

- Binali Yıldırım'ın ziyaretinden detaylar Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri federasyonunu ziyaret etti.

- Binali Yıldırım'ın ziyaretinden detaylar
Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri federasyonunu ziyaret etti.
Sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Yıldırım, burada halka hitap etti.

Yıldırım, Manav Türkleri Derneklerini ziyaretinin ardından, dışarıda bekleyen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirip bir süre sohbet etti .

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:20 Kaynak: AA

İstanbul, Binali Yıldırım, Marmara Bölgesi, Güncel
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