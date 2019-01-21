Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Marmaray'da Vatandaşlarla Sohbet Etti

Binali Yıldırım Marmaray'da Vatandaşlarla Sohbet Etti

35 dakika önce

İstanbul DHATBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı'dan Üsküdar'a Marmaray ile geçti.

İstanbul DHA

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı'dan Üsküdar'a Marmaray ile geçti. Yıldırım, yolculuk sırasında vatandaşlarla sohbet etti.

Yıldırım, Asya ve Avrupa'yı deniz altından birleştiren Marmaray ile yolculuk etti. Yenikapı durağından İstanbul kartıyla turnikelerden geçerek Marmaray'a binen Binali Yıldırım, yolcularla sohbet etti. Üsküdar'da sahildeki bir kafeye giren Yıldırım buradaki vatandaşlarla da sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:33 Kaynak: DHA

İstanbul, Üsküdar, Binali Yıldırım, Marmaray, Güncel
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