Binali Yıldırım Marmaray'da Vatandaşlarla Sohbet Etti
35 dakika önce
İstanbul DHATBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı'dan Üsküdar'a Marmaray ile geçti.
İstanbul
DHA
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Yenikapı'dan Üsküdar
'a Marmaray
ile geçti. Yıldırım, yolculuk sırasında vatandaşlarla sohbet etti.
Yıldırım, Asya
ve Avrupa
'yı deniz altından birleştiren Marmaray ile yolculuk etti. Yenikapı durağından İstanbul kartıyla turnikelerden geçerek Marmaray'a binen Binali Yıldırım, yolcularla sohbet etti. Üsküdar'da sahildeki bir kafeye giren Yıldırım buradaki vatandaşlarla da sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:33 Kaynak: DHA
Binali Yıldırım, Marmaray'a Binip Yolcularla Sohbet Etti
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