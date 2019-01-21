Binali Yıldırım Marmaray ile Yolculuk Yaptı
1 saat önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Marmaray ile yolculuk yaptı.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım
, Marmaray
ile yolculuk yaptı.
Yenikapı durağından İstanbulkart
ile turnikelerden gerçek Marmaray'a binen Yıldırım, Üsküdar
'a kadar yolculuk yaptı.
Yıldırım, araçtaki vatandaşlarla sohbet etti ve birlikte fotoğraf çektirdi.
Üsküdar durağında inen Yıldırım, daha sonra bir kafeye giderek vatandaşlarla vakit geçirdi ve sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:28 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, Marmaray'a Binip Yolcularla Sohbet Etti
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