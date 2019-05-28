Binali Yıldırım, Maslak'ta oto sanayi esnafı ile iftar yaptı
1 saat önce
- İftardan detaylar AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maslak'ta oto sanayi esnafı ile iftar yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:28 Kaynak: AA
- İftardan detaylar AK Parti
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Maslak
'ta oto sanayi esnafı ile iftar yaptı.
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