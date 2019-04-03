Binali Yıldırım: "Mazbata Kime Verilirse Başkan Odur.
1 saat önce
Binali Yıldırım: "Mazbata kime verilirse başkan odur.
Binali Yıldırım
: "Mazbata kime verilirse başkan odur. Şimdi soruyorum Sayın İmamoğlu
elinde mazbatan var mı? Yok. O halde İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı yazarak sağa sola gitmenin, orada burada hava atmanın ne anlamı var."
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:25 Kaynak: AA
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