Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Mazbata Kime Verilirse Başkan Odur.

Binali Yıldırım: "Mazbata Kime Verilirse Başkan Odur.

1 saat önce

Binali Yıldırım: "Mazbata kime verilirse başkan odur.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "Mazbata kime verilirse başkan odur. Şimdi soruyorum Sayın İmamoğlu elinde mazbatan var mı? Yok. O halde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazarak sağa sola gitmenin, orada burada hava atmanın ne anlamı var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:25 Kaynak: AA

İmamoğlu, Binali Yıldırım, Güncel
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