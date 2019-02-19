Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı Görevinden İstifa Etti
34 dakika önce
Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı görevinden istifa ettiANKARA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı görevinden istifa etti.
Binali Yıldırım
Meclis Başkanlığı görevinden istifa etti
ANKARA - AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı görevinden istifa etti. Yıldırım Meclis Başkanlığı görevini Celal Adan
'a teslim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:55 Kaynak: İHA
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