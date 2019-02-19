Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı Görevinden İstifa Etti

Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı görevinden istifa ettiANKARA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı görevinden istifa etti.

Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı görevinden istifa etti



ANKARA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı görevinden istifa etti. Yıldırım Meclis Başkanlığı görevini Celal Adan'a teslim etti.

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