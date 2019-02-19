Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı Görevinden İstifa Etti

Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı Görevinden İstifa Etti

1 saat önce

Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı görevinden istifa ettiANKARA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı görevinden istifa etti.

Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı görevinden istifa etti

ANKARA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı görevinden istifa etti. Yıldırım Meclis Başkanlığı görevini Celal Adan'a teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:39 Kaynak: İHA

İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Politika
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