Binali Yıldırım Medya Temsilcileriyle Bir Araya Geldi (2)
1 saat önce
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi.
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı açıklamada CHP
adayı Ekrem İmamoğlu
'nu aradığını belirterek, "Başarı diledim. Tebrik ettim" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:43 Kaynak: DHA
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